“La Sirenetta” | com’è il live action Disney tra rivisitazioni | polemiche e messaggi ecologisti

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 22 maggio 2023) Se odiate i cartoni e i film, detestate le principessee ritenete Walttra i più pericolosi criminali del Novecento, Lainnon fa per voi; ma non fa per voi neanche se siete convinti che il politicamente corretto stia distruggendo la cultura occidentale. Halle Bailey, la cantante e attrice statunitense che presta voce e volto alla giovane sirena nata dalla penna dello scrittore danese Hans Christian Andersen (nel 1837), è nera e ha lunghissimi dread rossi, decisamente lontana dall’iconografia con cui siamo, noi bianche e bianchi caucasici, abituati a pensarla. Siamo talmente assuefatti alla rappresentazione di protagoniste e protagonisti, in fiabe e racconti vari, coi nostri tratti somatici e colori che l’entrata in scena di una sirena nera ...