La sfilata Dior Cruise 2024 | ritratto di Frida Khalo

Leggi su amica

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il dialogo aperto sul femminismo, sulla donna e sul corpo di Maria Grazia Chiuri dafa capolino in Messico con la. Il Grand Tour delle collezioni resort prosegue, dopo Gucci a Seoul e Chanel a Los Angels, verso il Sud America. Per la precisione a Città del Messico, luogo dell’anima non solo per la designer della Maison, ma per una serie di artiste surrealiste che hanno influenzato questa collezione, da Leonora Carrington a Remedios Varo e Tina Modotti, fino a. La cui arte, storia ed estetica sono stati fonte d’ispirazione inesauribile per un défilé che l’ha celebrata look dopo look.2023: in dialogo con il Messico Quella proposta da Maria Grazia Chiuri attraverso la...