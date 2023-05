“La Russa e Mentana? Venite qui a spalare con noi e a vedere gli effetti della crisi climatica” | il reportage dalla Romagna devastata dall’alluvione

Leggi su ilfattoquotidiano

Lasciati alle spalle i giornipaura, i romagnoli stanno scendendo nelle strade per tamponare i danni con lo slancio solidale che contraddistingue tutti i 'day after' dei flagelli che, sempre più spesso, colpiscono l'Italia. "In pochi giorni 15mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case, abbiamo pianto 14 vittime – prova a fare il punto, in mezzo al fango che ha travolto la propria casa, Melissa Ferraro, attivistadi Faenza – eppure c'è chi vorrebbe ridurre tutto questo a un fatto eccezionale. Per noi queste sono vittime climatiche e questo è purtroppo solo l'anticipo di quello che da anni denunciamo con le nostre azioni nonviolente". Sono gli ambientalisti radicali di Extinction Rebellion e di Ultima Generazione, in mezzo agli altri abitanti solidali dei territori devastati dall'intensità evastità ...