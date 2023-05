La Roma in campionato non vince più | 2-2 con la Salernitana

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lanon sa piùre ine vede scivolare via i posti per un posto in Champions League per cui rimane uno spiraglio più matematico che reale e che cercherà di ottenere alzando l’Europa League. Il 2-2 maturato all’Olimpico contro laè infatti la sesta gara consecutiva di Serie A senza vittorie per i giallorossi con José Mourinho che anche contro i campani fa ampio turnover. La, già salva, può giocare senza condizionamenti e passa in vantaggio già al 12? con Candreva, scattato sul filo del fuorigioco e freddo davanti a Rui Patricio. Laaccusa il colpo, ma esce a fine primo tempo: El Shaarawy e Zalewski mancano di poco lo specchio. I padroni di casa trovano il pareggio allo scadere con Ibanez, ma l’arbitro – dopo check Var – annulla. Mourinho ...