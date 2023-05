La ricetta di Inzaghi per la finale di Roma | i titolari | Handa in porta e Brozo regista

(Di lunedì 22 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 22 maggio 2023

Leggi anche: 'L'espulsione Ingenuità pagata a caro prezzo. Orgoglioso delle 5 finali in due anni' Il Napoli prolunga la festa: 3 - 1 all'Inter in 10 per oltre un tempo La prova horror di ...Inter - Milan, le ultime Inter Dzeko (getty images) Testa fredda e cuore caldo: questa ladi misterper la sua Inter . Il club nerazzurro parte con il vantaggio dell'andata ma non ...MILANO - "Testa fredda e cuore caldo" . Questa ladi Simone, che alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan ha indicato in conferenza stampa la strada alla sua Inter, forte del 2 - 0 ottenuto nel ...

La ricetta di Inzaghi per la finale di Roma: i titolari, Handanovic in porta e Brozovic regista La Gazzetta dello Sport

Simone Inzaghi non ci sta dopo il ko contro il Napoli al Maradona: «C’è grande rammarico dopo stasera, nel primo tempo avevamo sofferto il giusto senza concedere troppo ...Se i ragazzi di Guardiola producono così tanto gioco guardando la porta, quelli di Inzaghi devono sapere che in Europa hanno una svantaggio di 100 giocate di questo genere. Un’enormità, in linea ...