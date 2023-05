(Di lunedì 22 maggio 2023) In un colloquio con La Stampa parole come macigni da parte del ministro: "Il Piano va smantellato. Trasferiamo parte dei fondi per le opere pubbliche alle imprese". In mattinata però arriva la smenita: "Frasi mai pronunciate". Il quotidiano conferma e le opposizioni attaccano: "Venga a riferire in Parlamento"

Altrimenti ci facciamo molto, molto male" afferma il ministro degli Affari europei e delegato al Piano Raffaelein un colloquio con La Stampa . Parole di, pronunciate con un tono così ...E non fa mistero di far sapere che non le garba affatto la volontà di questo governo e didi ... Un modo nemmeno tanto velato di far arrivare a Roma " un'offerta che non potrà rifiutare" ,...Il passaggio delle piene dei fiumi ha ingrossato ilreticolo di canali agricoli che ... La chiusura ieri sera si eranecessaria per permettere alla task force di Aspi - già operativa ...

La resa di Fitto. Fra smentite e conferme, una cosa è certa sul Pnrr: il governo non ce la fa L'HuffPost

Altrimenti ci facciamo molto, molto male" afferma il ministro degli Affari europei e delegato al Piano Raffaele Fitto in un colloquio con La Stampa. Parole di resa, pronunciate con un tono così netto ...Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Sarà sbagliato il titolo, ma il senso delle dichiarazioni del ministro Fitto è chiaro: il PNRR va buttato via e riscritto perché l’Italia è e rimarrà non in grado di realiz ...