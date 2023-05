La Regione Piemonte difenda il Salone del Libro di Torino dalla finta superiorità della sinistra

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non c’è molto da girarci intorno: se un ministro, invitato dagli organizzatori, non riesce a parlare ad un evento la colpa è degli organizzatori. La contestazione da parte di attivistiai danni del ministro Roccella aldeldievidenzia le responsabilitàdirezione dello stesso che non è stato in grado di trovare un modo per far parlare un ospite. Lo scrittore Nicola Lagioia, chiamato all’improbo ruolo di manager del, ha fatto una figura barbina. Ha balbettato senza successo sul palco per cercare di far parlare il ministrofamiglia, e poi si è dileguato, con rapidità e poco coraggio, senza riuscire a dare l’impressione di stare con l’ospite oppure con i manifestanti. Ma qui, al di là dei fallimenti ...