La Promessa su Canale 5 dal 29 maggio 2023 | anticipazioni episodi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il daytime pomeridiano che finora è stato riservato a Uomini e Donne sarà destinato a un altro appuntamento. Al termine di questa settimana calerà il sipario sul dating show condotto da Maria De Filippi e al suo post verrà trasmessa la nuova soap opera spagnola: ‘La’. I telespettatori potranno così seguire le storie di Jana, grazie alla telenovela iberica. Il flashback che ripercorrerà la tragedia di Jana aprirà la soap Sembrerebbe che l’inizio de Lasarà incentrata proprio su un flashback della vita della giovane in cui lei, quando aveva ancora 5 anni starà fuggendo con la mamma Dolores e il fratellino di pochi mesi, inseguiti da uomini a cavallo e cani da caccia. Per i tre sembrerebbe non esserci scampo e la donna verrà uccisa, mentre il fratellino verrà portato via lasciando credere alla protagonista che non avrà più occasione di ...