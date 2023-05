Ladi Milano nell'udienza di stamani davanti alla Sorveglianza si è opposta alla richiesta della difesa di Renato Vallanzasca di differimento pena, con detenzione domiciliare in una ...... quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed ini fenomeni di ... in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alladella Repubblica ed accompagnati ...... quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed ini fenomeni di ... in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alladella Repubblica ed accompagnati ...

La Procura generale, 'Vallanzasca deve rimanere in carcere' - Cronaca Agenzia ANSA

La Procura generale di Milano nell'udienza di stamani davanti alla Sorveglianza si è opposta alla richiesta della difesa di Renato Vallanzasca di differimento pena, con detenzione domiciliare in una s ...Rosario Salvatore Aitala, esperienza trentennale in diritto e fenomeni criminali, è giudice della Corte penale internazionale dal 2018. Ha lavorato al dossier ucraino ed è finito nella lista dei ricer ...