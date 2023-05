La prima pizza pagata in Bitcoin

Leggi su blockworld

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il primo acquisto infu la famosa10.000 BTC da un utente di nome Laszlo Hanyecz. Era il 22 maggio 2010, quei 10.000valevano circa 30 dollari e oggi invece ne varrebbero circa 400 milioni. D’altronde, all’epoca erano in ben pochi ad approfondire il mondo delle criptovalute, motivo per cui, Jeremy Sturdivant alias “Laszlo Hanyecz” non poteva saperlo e infatti “spese” i suoia stretto giro in viaggi e videogiochi. Jeremy programmatore e miner didei primi tempi, tentò un esperimento. Quest’ultimo consisteva nel provare a pagare due pizze 10.000. Capite bene che nel 2010 non era esattamente semplice effettuare quest’operazione e infatti leggere oggi le conversazioni presenti sul forumTalk (il ...