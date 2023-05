La Polonia si prepara a chiedere a Mosca il risarcimento per i danni causati dall’Urss

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lasta studiando una richiesta dialla Russia, in relazione aisubiti dall’Unione sovietica. Ad annunciarlo è stato il viceministro degli Esteri, Arkadiusz Mularczyk, che ha indicato che questa iniziativa deve basarsi su “uno studio solido, che mostri sia l’intero aspetto dell’occupazione che lo sfruttamento dello Stato polacco”. La reazione dellaalla provocazione diLe parole di Mularczyk arrivano in risposta a un’iniziativa presentata dal presidente della Duma di Stato russa, Viacheslav Volodin, che ha chiesto allaundi 750mila milioni di dollari per gli sforzi sovietici per ricostruire il Paese dopo la Seconda guerra mondiale. “Un terzo delle attuali terre polacche, aree con infrastrutture sviluppate, ...

Ebbene, laabboccó, ruppe le trattative, fu attaccata dalla Germania, venne distrutta e rasa al suolo, ma l'Inghilterra non mandó un solo carrarmato, un solo aereo, una sola nave a difenderla.... non per colpa di chivalutazioni spesso contrarie. Si dice che Biden faccia affidamento su ...chiede a Z di finirla con la guerra... proviene da Blondet & ...... ravennate di origine, romagnolo girovago, attualmente tra Roncofreddo e Savignano, siall'... compresa una regia insulle fiabe dei Grimm, che mi sollecitò il desiderio di dare voce al ...

La Polonia si prepara a chiedere a Mosca il risarcimento per i danni ... Secolo d'Italia

Dopo appena due settimane dalla positiva prestazione al Rally Islas Canarias, Racingnetwork si prepara per il terzo round del FIA European Rally Championship 2023 in programma il prossimo weekend con ...La consociata del gruppo CFL multimodal e l’azienda mantovana impegnata nel trasporto internazionale di veicoli, moto e ricambi, siglano al Transport Logistic di Monaco una partnership finalizzato a c ...