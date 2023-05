(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Sul calcio spagnolo si abbatte la bufera: Vinicius Jr., insultato a più riprese durante Valencia-Real Madrid e poi espulso nel finale, ha lanciato una durissima accusa alla, sostenendo che ormai "appartiene ai razzisti". Dall'ondata di solidarietà al 22enne attaccante brasiliano delle 'merengues' si è dissociato il presidente della, Javier Tebas, che gli ha replicato a brutto muso: "Poichè quelli che dovrebbero spiegarti cosa può e cosa non può fare lanei casi dinon lo fanno, abbiamo cercato di spiegartelo noi, ma non ti sei presentato a nessuna delle due date concordate che tu stesso avevi sollecitato". In controluce si legge lo scontro mai sopito tra lo stesso Tebas e i 'blancos' per il progetto di Superlega. E più in generale la distanza che separa le due ...

Non è un caso che lapolitica sia esplosa al Salone del libro di Torino, perché - per la Sinistra postcomunista ... Lo sconcertante commento di Elly Schleincaso di Eugenia Roccella, a cui è ...Il Salone del libro di Torino si chiude con un enorme successo di pubblico ma anche unaaperta tra la ministra Roccella, i suoi contestatori e il direttore Lagioia.clima che si respira ......quasi come se fosse un fatto necessario " non è mancata la. Questa volta è toccato alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, essere contestata dalle femministe di "Non una di meno"...

La polemica sul razzismo che sta scuotendo la Liga AGI - Agenzia Italia

Sul calcio spagnolo si abbatte la bufera razzismo: Vinicius Jr., insultato a più riprese durante Valencia-Real Madrid e poi espulso nel finale, ha lanciato una durissima accusa alla Liga, sostenendo ...Un'edizione di successo in cui – quasi come se fosse un fatto necessario – non è mancata la polemica. Questa volta è toccato alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, essere contestata dalle ...