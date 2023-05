(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Sul calcio spagnolo si abbatte la bufera: Vinicius Jr., insultato a più riprese durante Valencia-Real Madrid e poi espulso nel finale, ha lanciato una durissima accusa alla, sostenendo che ormai "appartiene ai razzisti". Dall'ondata di solidarietà al 22enne attaccante brasiliano delle 'merengues' si è dissociato il presidente della, Javier Tebas, che gli ha replicato a brutto muso: "Poichè quelli che dovrebbero spiegarti cosa può e cosa non può fare lanei casi dinon lo fanno, abbiamo cercato di spiegartelo noi, ma non ti sei presentato a nessuna delle due date concordate che tu stesso avevi sollecitato". In controluce si legge lo scontro mai sopito tra lo stesso Tebas e i 'blancos' per il progetto di Superlega. E più in generale la distanza che separa le due ...

L'Aula della Camera ricorda la strage di Capaci, dove morì il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta. A 31 anni dalla strage mafiosa, "ritengo indispensabile ...... ma con la società èper la gestione dei biglietti in vista della finale di Champions a ... intitolato "Rispetto per la Nord",proprio account di Facebook. La coreografia pronta "Dopo una ...A Tor Bella Monaca c'è la manifestazione per la Legalità ma l'attivista cheterritorio si batte non viene invitata. E'Tiziana Ronzio per l'iniziativa che il 24 maggio 2023 si svolgerà al Teatro Tor Bella Monaca in via Bruno Circino, in occasione dei 31 anni ...

La polemica sul razzismo che sta scuotendo la Liga AGI - Agenzia Italia

Parla lo scrittore che, dopo sette anni, conclude il suo mandato alla guida del Salone di Torino. Dal ruolo degli intellettuali al tifo per il Bari. “E ...Nella giornata dell’anniversario della Strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, “il Comune di Milano ha ordinato ...