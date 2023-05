(Di lunedì 22 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 22 maggio 2023

Laha cambiato nome all'agenzia che prima condivideva con il compianto Mino Raiola: da One si è trasformata in BeeOne. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il ...... Rafaela, agente dell'armeno, ha dichiarato: " Ci stiamo sentendo in questi giorni e posso ... La sua stagione è sotto gli occhi tutti, ma sonosia dovuta al fatto che, l'ambiente ...... ha detto Rafaela, partendo proprio da un ricordo del compianto Raiola: "Era fantastico ... E così ha fatto: sonoche non ha più ascoltato nessuno e non ha più sentito niente, perché lui è ...

La Pimenta sicura: "Mkhitaryan a Istanbul ci sarà. Il rinnovo Chiedete all'Inter" La Gazzetta dello Sport

L'agente dell'armeno ha rassicurato i tifosi nerazzurri sul recupero in vista della finale di Champions. Poi sul "derby" con Haaland: "Tifare per uno dei due Complicato, sono entrambi parte della fam ...In un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, l'avvocato ha parlato della situazione di contratto dell'attaccante norvegese del Manchester City ...