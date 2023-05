La maledizione di via Cogne a Milano | ieri sera un altro omicidio-suicidio

Poi l'acqua si manifesta,. Altrove troppo, una catastrofe. A Imola in zona circuito ... Olio di gomiti a. Altro che paddock club, miliardi, sceicchi e scenari da sogno. Fango, pala, ...Infine, l'anno scorso, la conquista dei primi punti 'casalinghi' si è accompagnata forse alla beffa più atroce : pole position e prima posizione buttatia causa della pessima gestione della ...... ma resta una tacca, un segno, un messaggio occulto, una sorta diche ne caratterizza ... Dopo la colazione si separano: 'Jasmine partì con l'auto ma, appena Fulvio andò, si fermò e, con ...

Leclerc torna a casa, a Monaco maledizione da sfatare FormulaPassion.it

Via Cogne, via che sembra “maledetta”. Già di per sé, una via dedicata alla nota località turistica in Valle D’Aosta, farebbe ritornare alla mente un fatto che ha segnato fortemente l’immaginario ..."Non so dire esattamente che cosa sia successo. Ma mi sentivo davvero benissimo. Ho poi trovato via via gli avversari più difficili, e ora sono davvero felice di essere riuscito a batterli. Questa ...