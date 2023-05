La legge 194 sull’aborto nasceva 45 anni fa Ma non è per sempre | va difesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Esattamente 45fa una donna democristiana, Tina Anselmi, firmava unarivoluzionaria scritta nelle piazze e nelle sedi del femminismo. È lache ha reso legale l’interruzione di gravidanza, la numero 194 del 1978, e che fatto irrompere nella società la donna come soggetto politico, rendendo protagonista ‘nella polis’, come ha detto qualche giorno fa la professoressa Francesca Izzo in un convegno tenuto alla Camera dei deputati. L’importanza della, più volte richiamata in questi, sta nel fatto che va oltre la codificazione di un diritto, stabilendo che la maternità, momento unico e fondativo delle relazioni umane, è un processo che può essere stabilito nei suoi percorsi e nei suoi tempi solo dal corpo e della mente femminile: dunque solo l’autodeterminazione della donna può ...