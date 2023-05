La Juventus crolla a Empoli dopo la penalizzazione | sconfitta per 4 a 1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il contraccolpo psicologico era inevitabile, la sua portata è stata dirompente: meno di mezz’oraaver saputo della nuovadi 10 punti in classifica inflitta dalla Corte federale d’Appello per il caso plusvalenze, laè scesa in campo adper giocare il posticipo della 36esima giornata di Serie A. Teoricamente un match che avrebbe potuto tenere ancora vive le speranze di qualificarsi alla Champions League per i bianconeri. Nella pratica però la squadra di Allegri, già scottata dall’eliminazione in Europa League, non è mai scesa in campo: due gol nei primi 21 minuti hanno fatto capire che la testa dei giocatori era rimasta a quel -10. Sul campo invece è finita 4 a 1 per l’: una doppietta di Caputo, i gol di Luperto e Piccoli, la rete della bandiera firmata da ...