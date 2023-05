La Juventus ci crede ancora | «Penalizzati! Valutiamo ricorso»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Larisponde alla sentenza ufficiale riguardo i dieci punti di penalizzazione in Serie A (vedi QUI). Il club bianconero ha pubblicato una nota ufficiale attraverso i propri social. COMUNICATO – “Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventualeal Collegio di Garanzia presso il CONI. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali lanon si è mai sottratta nel corso del ...

... la verità è che la squadra nonpiù in te, dimettiti a fine stagione e fai un regalo a tutti i tifosi #https://t.co/NoWFdj8o2N- IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) May 21, 2023 Parole ...I rossoneri, dopo il successo contro la Sampdoria, saranno chiamati a giocare contro lae ... Maldiniancora tanto nel belga e c'è la convinzione che il giocatore, una volta sbloccatosi, ..., Allegri assicura di voler restare. Si parla di ulteriori rivoluzioni in casa Juve ma Allegri nondi farne parte: "Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la ...

La Juventus ci crede ancora: fiducia a Pogba Goal.com

L’ex Juventus, Reggina, Fiorentina, Milan, Atalanta e Pistoiese crede che Giuntoli e Spalletti possano andare alla Juve. E in ogni caso non è per nulla convinto che a Torino si abbia voglia di ...La Juventus però ha forza ed esperienza, si riprende sempre, si è sempre rialzata quando è caduta. Non poter andare in Champions quest'anno può essere triste per i tifosi e i giocatori però credo che ...