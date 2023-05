La Juventus affonda a Empoli | al Castellani finisce 4-1

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Dopo la notizia dell'ultima ora della nuova penalizzazione di 10 punti in classifica, larimedia anche una brutta figura sul campo di un ottimo, capace di imporsi con un 4-1 nell'ultimo posticipo della 36esima giornata di Serie A. Aldecidono la doppietta di Caputo e i sigilli di Luperto e Piccoli, mentre serve a poco la fiammata ospite di Chiesa: la squadra di Allegri torna così a perdere dopo tre vittorie di fila ed un pareggio, scivolando di nuovo fuori da tutta la zona Europa per via della sentenza della Corte federale. La Champions adesso è davvero appesa a un filo con i bianconeri a 59 punti, a cinque dal Milan quarto in classifica che Di Maria e compagni sfideranno in casa nel prossimo turno. Terzo successo nelle ultime quattro uscite, invece, per gli uomini di Zanetti che si portano a quota 42 ...