La Juve crolla in Borsa nel giorno della sentenza

... che su Twitter si scaglia contro la squadra di Allegri puntando il dito soprattutto sul mercato e sulle scelte di Agnelli: 'Forth Apache Allegri.eliminata anche per un mercato ...L' Inter vola, il Milan. Il sabato di campionato conferma le sensazioni avute in settimana, con i nerazzurri che ... L'Europa della, Uefa permettendo, passa anzitutto da lì, ma ciò non ......in casa Audace Cerignola Squadra avversariaStabia 22.30 - Sconfitta esterna per la... La truppa di Novellino non riesce a rispondere al doppio vantaggio dei padroni di casa e...

Juventus, la Procura Figc chiede -11: il titolo crolla in Borsa Il Sole 24 ORE

La Juventus pesante in Borsa dopo la richiesta di undici punti di penalizzazione avanzata dalla Procura della Federcalcio nella nuova udienza della Corte federale d’Appello per il processo plusvalenze ...Un crollo che significherebbe per la squadra di Allegri esclusione dalle coppe europee, al netto delle gare rimanenti. Juventus, nuova classifica e gare rimanenti Con ancora tre gare rimanenti, la ...