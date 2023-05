La Gialappa’s spacca su Tv8 tra vecchi ricordi e novità | Mediaset ha perso un affare?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lasu Tv8. Chiamatela operazione nostalgia o voglia di sorridere, fatto è che il ritorno dei Gialappi è riuscito seppur dicendo ‘addio’ ad uno dei tre protagonisti, Carlo, che ha preferito tirarsi fuori. Marco Santin e Giorgio Gherarducci si sono messi alla guida di un nuovo programma, il “GialappaShow”, in onda da ieri, 21 maggio ogni domenica alle 21.30, su TV8, e in simulcast su Sky Uno, affidando la conduzione ad un volto noto della versione, il Mago Forest, affiancato da Paola Di Benedetto. L’esperimento è riuscito e gli ascolti questa mattina lo hanno confermato tant’è che in molti si sono chiesti il perché del mancato interessamento di. In realtà, secondo quanto raccontano i protagonisti della, sembra proprio che l’interesse del Biscione c’è ...