La gaffe di Totò Cuffaro che cita Martin Luther King | “I' m a drink”

E' diventato virale lo scivolone del segretario nazionale della Dc,Cuffaro, che in un'intervista a TV Europa ha citato (sbagliando) Martin Luther King : "Nel 1963, 60 anni fa, lui fece un grande discorso in cui disse 'I'm a drink', ovvero 'Io ho un sogno'". Il ...2' DI LETTURA Una spanciata fu la citazione diCuffaro e immediata montò la polemica social. In una video - intervista il leader della nuova Dc è incappato in una tremenda: voleva riprendere una celebre frase di Martin Luther King, la ...'I am a drink': ladiCuffaro diventa virale. Si tratta dello scivolone del segretario nazionale della Dc che in un'intervista cita (sbagliando) Martin Luther King: 'Nel 1963, 60 anni fa, lui fece un grande ...

Totò Cuffaro spiega la sua gaffe: "Avevo bevuto e ho confuso 'dream' con 'drink'" PalermoToday