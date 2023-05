La gaffe di Mara Venier a Domenica In | “Hai messo il vibratore?” | VIDEO

(Di lunedì 22 maggio 2023) LadiIn: “Haiil?”dinel corso dell’ultima puntata diIn, in onda su Rai 1 nel pomeriggio del 21 maggio: la conduttrice, infatti, stava intervistando il collega Massimiliano Ossini quando ha confuso la parola “vibrazione” con “”. Al rientro dalla pausa promozionale, infatti, la presentatrice ha affermato: “Mi diceva Massimiliano che mentre eravamo in pubblicità il suo telefono continuava a squillare. Haiil, no?”. Massimiliano Ossini ha risposto come se nulla fosse, mentre diverse persone del pubblico sono scoppiate in una risata. Vedendo la ...

"Hai messo il vibratore":Venier sconvolge tutti,a luci rosse - Guardaa luci rosse a Domenica In : protagonistiVenier e il suo ospite Massimiliano Ossini , in studio insieme a figlia e moglie. A un certo punto dell'intervista la conduttrice ha chiesto al ...La conduttrice di Domenica In si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonareVenier non si smetisce mai. Con le suee doppi sensi a Domenica In fa sorridere i telespettatori con la nonchalance che la contraddistingue. La vittima della giornata è Massimiliano Ossini ...

"Hai messo il vibratore". La gaffe di Mara Venier con Massimiliano Ossini Today.it

Gaffe di Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio del 21 maggio: la conduttrice, infatti, stava intervistando il collega Massimiliano Ossini quando ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...