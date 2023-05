La finale di Champions League dell’Inter rischia di rovinare un matrimonio

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Ciao a tutte! Mi sposo il 10 giugno 2023 e per ironia della sorte quel giorno c’è ladi… E per ancora più ironia della sorte inc’è l’Inter, la squadra del mio futuro marito…“. Il messaggio in questione è apparso su un famoso sito dedicato ai matrimoni. La storia la riporta “Il Corriere dello Sport”. A parlare è una sposa che esprime il proprio timore riguardante ladi: tutta l’attenzione sarebbe sulla partita, quantomeno l’attenzione degli invitati di sesso maschile. “Lui dice che non gli importa di guardare la partita quel giorno ma insiste nel mettere una TV in sala per gli altri ospiti dicendo che ci faccio una brutta figura se non la metto. Onestamente per me la brutta figura la ...

"Lui dice che non gli importa di guardare la partita quel giorno ma insiste nel mettere una TV in sala per gli altri ospiti dicendo che ci faccio una brutta figura se non la metto. Onestamente per me ...