La Ferrari 296 GT3 trionfa alla 24 Ore del Nurburgring

Se in Formula 1 lanon sta ottenendo i successi sperati, nelle altre categorie le sue vetture stanno raccogliendo grandi soddisfazioni. Davanti a 235 mila spettatori, laGT3 guidata da David Pittard, Felipe Laser, Nick Catsburg ed Earl Bamber si è aggiudicata la 24 Ore del Nurburgring . Dopo 162 giri difficili, caratterizzati anche da mutevoli condizioni ...Pittard - Laser - Catsburg - Bamber, suGT3 del team Frikadelli , aggiungono un altro tassello importante, un risultato di assoluto prestigio, nel 2023 della Rossa sul fronte endurance. Primo successo alla 24 Ore del Nurburgring ...Qualcuno pensò al fatto che la prolificitàportava a tentare tutte le strade per soddisfare la viziata clientela, altri capirono subito: laera una macchina da corsa purosangue, ...

