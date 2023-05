La Duesenberg SJ si impone nel Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – I giardini del Grand Hotelhanno creato un palcoscenico per la varietà di automobili storiche che hanno partecipato aldi quest’anno. Ildi bellezza per auto storiche ha entusiasmato i numerosi visitatori e la stampa internazionale presente all’evento dal 19 al 21 maggio. Tutti sono rimasti affascinati dalle irresistibili auto premiate nelle otto classi e dal glorioso vincitore assoluto. UnaSJ Speedster con carrozzeria concepita da Gurney Nutting del 1935 ha vinto il. Domenica, l’orgoglioso proprietario, William Lyon, ha ricevuto il prestigioso premio “Trofeo BMW Group – Best of Show” destinato al vincitore del ...