(Di lunedì 22 maggio 2023) Il motto "it's a Duesy" fu coniato come sinonimo della qualità dei veicoli. Il Referendum Pubblico ha premiato la Ferrari 250 GT Spyder California del 1961 con la sua elegante carrozzeria Pininfarina/...

Gary Cooper, Clark Gable, Greta Garbo, James Cagney e molte altre star hanno guidato unanegli anni '30 così come Jay Gatsby nel remake de "Il grande Gatsby". I fondatori dell'azienda Fred ...

La Duesenberg SJ si impone nel Concorso d'Eleganza Villa d'Este motori.tiscali.it

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – I giardini del Grand Hotel Villa d’Este hanno creato un palcoscenico per la varietà di automobili storiche che hanno partecipato al Concorso d’Eleganza Villa d’Este di q ...