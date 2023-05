La denuncia del Codacons | addio alle caldaie a gas misura insostenibile per le famiglie

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’Europa continua a varare misure contro i suoi stessi cittadini. Pesanti penalizzazioni in nome di logiche ideologiche! L’a gas all’interno delle abitazioni private che l’Unione Europea vorrebbe imporre a partire dal 2029 è unaper le, che non solo comporterà una stangata sul fronte della spesa da sostenere, ma rischia di non determinare neanche vantaggi sul piano ambientale. Arlo è il, commentando la riunione del prossimo 12 giugno nel corso della quale l’Unione Europea discuterà la bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue che prevede proprio il divieto di vendita dia gas dal settembre 2029. “Qualora il provvedimento studiato dall’Ue dovesse diventare ...