La Couperose | “il rossore che fiorisce sulla pelle” | cause e rimedi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) La(dal latino cuprum che significa rame come il colore rosso dellache ne è afflitta) è una particolare condizione cutanea caratterizzata appunto dal colorito rosso diffuso, e viene considerata un inestetismo dellapiù che una vera e propria malattia. Si tratta di un complesso di eritrosi (condizione permanente e prolungata di eritema) e di teleangectasie ( letteralmente rottura dei vasi lontani dal cuore), che colpisce prevalentemente le gote. I piccoli vasi assumono un tragitto irregolare con disposizione tipica di “ali di farfalla” che, nei casi più complessi, possono estendersi sul naso e in altre zone del viso. Quando alla manifestazione cutanea è associata una follicolite, si parla di sindrome “rosacea”. In questo caso, trattandosi di una reale patologia, è necessaria una terapia farmacologica piuttosto che ...