La corsa dell’Europa alla carbon neutrality

(Di lunedì 22 maggio 2023) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2023 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Aumenta sempre più l’impegno delle varie nazioni a conseguire la neutralità climatica intornometà del secolo. Accanto all’Unione europea, emergono come attori chiave anche la Cina e gli Stati Uniti. L’Ue ha lanciato l’avanzatissima strategia del Green Deal europeo, gli Stati Uniti hanno aderito all’Accordo di Parigi e la Cina ha elaborato un piano d’azione per raggiungere il picco di emissioni diio entro il 2030. L’impegno e la cooperazione sul clima delle tre superpotenze sono essenziali non solo per propria natura ma anche per l’impatto che hanno sulle dinamiche mondiali. Ue, Cina e Stati Uniti sono infatti collettivamente responsabili di circa ...