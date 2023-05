(Di lunedì 22 maggio 2023) Per un comunicato in cui avevano criticato le operazioni militari cinesi intorno a Taiwan: il governo cinese ha detto di essere stato «diffamato e attaccato»

Non so se sono più dispiaciuta o. Giulia mi ha consolata: Non preoccuparti mamma, tanto ... Le ultime di Piùnei porti Ue, concessa al colosso Cosco una quota di Amburgo di Isabella ...... esportato con successo anche all'estero, andato in onda in Brasile, Bulgaria,, Francia, ... La figlia Beatrice è un'adolescente, e la nonna è severa e taccagna. Intorno a loro orbitano ...Non so se sono più dispiaciuta o. Giulia mi ha consolata: Non preoccuparti mamma, tanto ... Le ultime di Piùnei porti Ue, concessa al colosso Cosco una quota di Amburgo di Isabella ...

La Cina si è arrabbiata con i paesi del G7 Il Post

Il presidente ucraino, per la prima volta dall'inizio del conflitto, incontra il presidente indiano Modi a Hiroshima. Ha il via libera Usa sugli F-16 e ...Nel testo dell'undicesimo pacchetto di misure restrittive inserita una clausola che renderebbe più difficile colpire quei governi, come quello di Pechino, che stano permettendo a Putin ad aggirare i b ...