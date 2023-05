La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha messo in funzione i generatori di emergenza

22 mag 10:08 Aiea: "Situazione a Zaporizhzhia estremamente vulnerabile" Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha affermato che la situazione nelladi Zaporizhzhia 'è estremamente vulnerabile, così non può continuare'. Dopo che il sito dovuto disconnettersi dalla rete elettrica ucraina per la settima volta dall'inizio del ...Altro allarme: ladi Zaporizhzhia è adesso servita da generatori di alimentazione di riserva e di emergenza: lo ha detto un funzionario locale filo - russo che opera nella parte controllata da Mosca ...Ladi Zaporizhzhia, la più grande dell'Europa nel sud dell'Ucraina, ha sospeso la produzione dopo che i suoi generatori sono stati messi in modalità di riserva e di emergenza. A ...

Ucraina, “modalità emergenza”. Caos alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: cosa succede Il Tempo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 453. In Giappone il G7 si è concluso con la "ferma assistenza" all'Ucraina per ripristinare l'ordine internazionale. E Macron sottolinea: "Presenza Zelensky al G7 ...La centrale nucleare di Zaporizhzhia , nel sud dell’Ucraina, è stata nuovamente tagliata fuori dalla rete elettrica . Lo hanno riferito le autorità occupanti filo-russe, precisando che «a causa dell’i ...