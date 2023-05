MILANO - Il Gruppo, azienda leader italiana nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti,in esclusiva il primo scooter elettrico a marchiopowered by Askoll - azienda italiana con oltre 45 anni di storia, leader dal 2015 nel mercato della mobilità elettrica - andando a ...Ogni auto sarà certificata conRedrive Un'altra grande novità diRedrive è il ' Digital Passport ' che conterrà le principali informazioni relative alla vettura, e la certificherà ...In occasione del'Automotive Dealer Dayriunisce la sua rete vendita, partner finanziari e commerciali ele novità del momento. Proprio in occasione del Dealer Meeting organizzato durante la prima giornata dell'evento a ...

Koelliker presenta il primo scooter elettrico - Ildenaro.it Il Denaro

MILANO (ITALPRESS) - Il Gruppo Koelliker, azienda leader italiana nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti, presenta in esclusi ...Per l'Automotive Dealer Day, Koelliker ha presentato ai i visitatori il nuovo Torres di KG Mobility (ex SsangYong) e la Aiways U6.