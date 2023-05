Killers of The Flower Moon | Robert De Niro | “Il mio personaggio è più intelligente di Donald Trump”

Presente a Cannes 2023, in occasione della premiere diOfFlower Moon , il nuovo film del maestro Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio , la modella ha sfoggiato un abito ...E anche Leonardo DiCaprio, giunto alla kermesse con il grande regista Martin Scorsese e il cast del film 'ofFlower Moon', ha raccolto applausi e consenso, regalando carisma hollywoodiano ...... Natalie Portman e Julianne Moore presentano 'May December'OFFLOWER MOON Fotogallery - Da Salma Hayek a Naomi Campbell, tutte alla corte di Martin Scorsese DIVI SULLA CROISETTE ...

“Killers of the Flower Moon”, Scorsese scava negli abissi dell'animo umano Il Sole 24 ORE

Nel weekend a Cannes si è tenuta la prima del film Killers Of The Flower Moon e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’era anche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...