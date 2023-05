Killers Of The Flower Moon | Martin Scorsese | La guerra tra Russia e Ucraina mi preoccupa molto

(Di lunedì 22 maggio 2023) A Cannes 2023 Robert De Niro definisce Donald Trump "uno stupido" durante la conferenza diOf Theparla del conflittoe Lily Gladstone omaggia il regista e Leonardo DiCaprio. Durante la recente conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina presso il Festival del Cinema di Cannes 2023 in onore diof the, il leggendario regista, insieme alle star di Hollywood Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, all'attrice Lily Gladstone e al capo della tribù Osage, Chief Standing Bear, si sono riuniti per far luce sugli eventi tragici che si sono verificati nella ricca nazione degli Osage nei primi anni '20, strettamente legati al ...

Durante la recente conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina presso il Festival del Cinema di Cannes 2023 in onore diofFlower Moon , il leggendario regista Martin Scorsese , insieme alle star di Hollywood Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, all'attrice Lily Gladstone e al capo della tribù Osage, Chief ...Non c'è dubbio che questo sia un bel momento per Robert De Niro , che insieme a Leonardo DiCaprio ha conquistato il pubblico di Cannes con l'acclamatoofFlower Moon , sua decima collaborazione con Martin Scorsese , regista quasi coetaneo a cui deve i suoi ruoli migliori, il suo secondo Oscar per Toro scatenato e tre candidature al ...... sì, va bene, viva le archistar, tutti qui sognano di diventarne una, ma quella terra è stata tolta agli indigeni, colonizzata seppur dal design (offlower moon , anche in Sudamerica). ...

