L'dal territorio ucraino nella regione russa di Belgorod è condotta soltanto da miliziani russi appartenenti a due organizzazioni, Libertà per la Russia e il Corpo dei volontari russi. Lo ha ...2023 - 05 - 22 14:30:16a Belgorod condotta soltanto da miliziani russi La Russia ha risposto all'schierando la 263ma brigata di fucilieri motorizzati e ha ... La versione di: i responsabili sono gruppi dissidenti russi Due unità militari filoucraine formate ...

Kiev,incursione a Belgorod condotta solo dai miliziani russi - Mondo Agenzia ANSA

I 'partigiani russi' di Freedom of Russia annunciano su Telegram di aver imbracciato le armi per "difendere la libertà". I combattenti annunciano di aver ...È quanto afferma Andrii Yusov, portavoce della Direzione principale dell’intelligence di Kiev, come riporta il sito Suspilne. I partecipanti all’operazione, secondo Yusov, vogliono creare una “fascia ...