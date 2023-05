notte la città di Dnipro, nell'Ucraina centro - orientale, è stata bombardata dall'esercito russo che ha lanciato 16 missili russi e 20 droni esplosivi, ha dichiarato l'esercito ucraino. Durante ......sono penetrate in territorio russo Le forze ucraine sono penetrate in territorio russo... 2023 - 05 - 22 13:01:08: "Situazione invariata a Bakhmut" La situazione a Bakhmut non è cambiata ...... i tedeschi erano tuttavia riluttanti nel fornire tali sistemi ao a consentire ai loro ... al probabile coinvolgimento di personale occidentale attivogestione del sistema.

Kiev, nella notte pioggia di missili e droni su Dnipro La Prealpina

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Nella notte la città di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale, è stata bombardata dall'esercito russo che ha lanciato 16 missili russi e 20 droni esplosivi, ha dichiarato l'ese ...A oltre sette mesi dall’avvio dell’assedio la città di Bakhmut, città ucraina nella Regione del Donetsk, sembra essere giunta a un drammatico epilogo. Seppur discusso, controverso: tutto da decifrare ...