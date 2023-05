Kate Middleton rivela la fastidiosa abitudine di William quando si rilassa a casa | il retroscena incredibile

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nemmeno nella famiglia reale è tutto oro ciò che luccica, ancheha delle fastidiose abitudini: parola di. Ad inizio mese i curiosi di tutto il mondo hanno potuto assistere ad una cerimonia a dir poco solenne. Dopo la scomparsa della regina Elisabetta, è toccato a suo figlio Carlo prendere in mano le redini della Gran Bretagna e di tutti i reami del Commonwealth. Un evento che ha attirato su di sé gran parte delle attenzioni. Lazione di, il principeha una(Foto Ansa) – grantennistoscana.itD’altronde non capita tutti i giorni di vedere un uomo venir incoronato re. Specialmente ai tempi dei social. Tutto è stato infatti ampiamente documentato e pubblicato sulle ...

Altre storie di Vanity Fair che potrebbero interessarti Meghan Markle, la serie tv dell'amica e la battuta sessista suHarry e Meghan, il tassista ridimensiona l'inseguimento in auto: "...... Ludwig di Baviera e Sophie - Alexandra Evekink si sono sposati di Alessia Arcolaci Meghan Markle, la serie tv dell'amica e la battuta sessista sudi Alessia Arcolaci Perché Angela ...e Camilla, la situazione è già precipitata: indiscreto a Corte

William e i capricci reali: cosa è costretta a fare Kate Middleton per calmarlo ilmessaggero.it

Look rosa per Kate Middleton. La principessa ha preso parte a un evento che Elisabetta II amava moltissimo. La scelta del rosa è proprio un omaggio alla regina.Kate Middleton si è presentata con un look rosa "riciclato" al Chelsea Flower Show, l'evento che celebra la primavera inglese dal 23 al 27 maggio. Un outfit amato (e indossato) anche da sua madre ...