Karl Lagerfeld | il logo e la morte

Leggi su ilpost

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Tra il 1933 e il 2019ha costruito un notevole impero economico ed è diventato un personaggio di riferimento conosciutissimo all’interno del mondo della moda con una popolarità molto vicina a quella di una rockstar. E questo succede per una serie di motivi che non hanno quasi niente a che vedere con la sua capacità come designer»