Karate | l’Italia conquista 4 medaglie ai Campionati del Mediterraneo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Bella prova della squadra azzurra impegnata aideldi, in scena a Tunisi tra ieri e oggi. 5 atleti senior e 1 junior hanno portato a casa un totale di 4. Cominciamo dalla medaglia d’oro di Alessio Ghinami nel kata individuale. Una prova perfetta coronata dalla vittoria in finale contro il turco Kutluhan Duran sul risultato di 26.7 a 26.0. Nel kumite individuale, invece, a spiccare è Viola Lallo. 3 belle vittorie l’hanno portata direttamente in finale per l’oro, dove ha incontrato la turca Gulsen Demirturk, alla quale si è però dovuta arrendere. Arriva uno splendido argento per lei.di bronzo, poi, per Asia Pergolesi nei +68kg di kumite femminile e per Mario Iannuzzi nei 76kg Juniores. Asia ha vinto il suo primo incontro ma è poi stata fermata dalla turca ...