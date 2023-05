Juventus | penalizzazione da rivedere | oggi è il giorno del giudizio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sarà un altro lunedì di passione per lain campo ad Empoli per difendere il secondo posto e nelle stanze della giustizia sportiva per provare a difendere...

Lo spirito con cui ladeve affrontare l'Empoli deve essere 'quello di una squadra che deve ... Quanto alla possibilein arrivo, 'non ci ho neanche pensato. Ho pensato solo al ...... quanti saranno i punti die da dove potrà ripartire il prossimo anno la Juve, nuova: attesa per la sentenzaSi saprà con ogni probabilità tra stasera e i ...... domenica prossima, o Empoli, avversaria dell'ultima giornata), ma potrebbe diventare ufficiale domani in caso didella. La squadra di Sarri ha giocato due partite, la prima ...

Juve, plusvalenze e stipendi: che succede ora tra penalizzazioni e Uefa Tuttosport

La Corte federale d’appello riesamina il procedimento sulle plusvalenze della Juventus, che aveva portato alla penalizzazione di -15 in classifica, poi revocato dopo il ricorso al CONI. Il caso ...Sarà un altro lunedì di passione per la Juventus. Oggi in campo ad Empoli per difendere il secondo posto e nelle stanze della giustizia sportiva per provare a ...