Juventus penalizzata | il comunicato del club e le parole di Calvo

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’ arrivata la sentenza della Corte d’appello federale sullasul caso delle plusvalenze fittizie, ilbianconero è stato penalizzato con 10 punti. “Le prime impressioni sono ovviamente negative, non siamo soddisfatti di questa penalizzazione. Il fatto che sia arrivata nel pre-partita ce lo aspettavamo, per cui non ci tocca e non ci cambia, però fare qualsiasi ulteriore commento adesso è troppo presto”. Sono le dichiarazioni di Francesco, Chief Football Officer della. “La possibilità di un ricorso? Questa è chiaramente una possibilità, ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un ulteriore ricorso”, ha aggiunto. “Questa è stata una stagione complicatissima, è ancora complicata e imprevedibile, anche per certi versi, in cui il ...