Juventus penalizzata di 10 punti | il commento della società

(Di lunedì 22 maggio 2023) TORINO – “Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’AppelloFigc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali lanon si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale”. Questo ildopo la notizia ...

Juve: il parere di Mourinho. Mourinho si è espresso così sulla penalizzazione della: " I dieci punti Per me è uno scherzo . Per noi e per tutti questa situazione dei punti a ...Alla fine la sentenza che ha tenuto sulle spine milioni di tifosi e appassionati di calcio è arrivata: laè statadi 10 punti in classifica per il processo sportivo relativo alle plusvalenze ( ne avevamo parlato qui ). A stabilirlo è stata la Corte Federale d'Appello della Figc , dopo ...Ladi 10 punti in classifica. È questa la sentenza della Corte federale d'appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La Procura federale aveva chiesto una ...

si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità”, la posizione del club espressa su Twitter. “Pur non ignorando le ...Al netto dei nuovi ricorsi della Juventus, arriva così un nuovo punto di svolta della infinita vicenda legata al procedimento sulle plusvalenze. Così il club bianconero - e con lui tutto il campionato ...