Juventus | meno 10 punti Ma la partita si apre adesso

(Di lunedì 22 maggio 2023) Diecidi penalizzazione, un verdetto che scaraventa laai confini della zona Europa e chiude definitivamente (anche se ci sarà un altro passaggio al Collegio di Garanzia del Coni) il lungo processo sulle plusvalenze bianconere.10 che significa per la squadra di Massimiliano Allegri ritrovarsi a quota 62come l’Atalanta, che oggi occupa l’ultimo posto teoricamente utile per correre per la Conference League, ma sotto rispetto al Milan (64). Una stangata superiore al -9 richiesto a gennaio dalla Procura della Figc durante l’udienza per revocazione e inferiore al -15 inflitto allora dalla Corte presieduta dal giudice Torsello e poi rimandata per nuova definizione dopo il passaggio al Collegio di Garanzia del Coni. Certamente una stangata i cui effetti, però, sono da valutare dopo che si saranno ...

La diretta della giornata Juve, come cambia la classifica e i risvolti sul mercato Lapenalizzata di 10 punti dalla Corte d'Appello della Figc, passa da 69 a 59 punti, uno indella Roma ...... infine la nuova sentenza, nuovi 10 punti in, ha avuto un peso nella stagione 2022/2023. I ... La prima sentenza di colpevolezza dellaè stata emessa il 20 gennaio. Il 22 i bianconeri hanno ...... Milan 64; Atalanta 61; Roma* 59; Monza 52 (...) La nuova classifica: Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma* e* 59; Monza 52 (...) (*= una partita in) PROMO ...

La Corte federale d'appello ha dunque deciso di sanzionare la Juventus con undici punti: cinque in meno di quelli inizialmente comminati, uno in meno di quanto richiesto in giornata dalla Procura ...La Juventus, che deve ancora affrontare l’Empoli per la 36ª giornata, scivola al settimo posto con 59 punti, appaiata alla Roma ma con una partita in meno. La posizione della Juventus nella classifica ...