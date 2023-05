Juventus | la procura Figc chiede 11 punti di penalizzazione nel processo plusvalenze bis

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una nuova stangata, appena meno pesante della pena inflitta dopo la riapertura del. La richiesta deltore dellaGiuseppe Chiné è di penalizzare ladi 11per il caso. Dopo essere tornati davanti alla Corte federale d’appello a causa della richiesta della Corte di giustizia del Coni di riformulare la pena per i bianconeri per il ruolo quantomeno secondario di una parte dei componenti del Consiglio di amministrazione, l’accusa finisce perre una mano ancora più pesante rispetto al precedente giudizio quanto aveva chiesto di sottrarre 9al club. L’udienza, in corso, è iniziata poco dopo le 10 e adesso è il turno della difesa della. Articolo in aggiornamento L'articolo ...

Punti chiave 11:03 La richiesta dellafederale: - 11 punti per laUndici punti di penalizzazione: è questa la richiesta avanzata dallafederale della Figc nei confronti della Juve, nella nuova udienza della corte di appello ... In secondo grado, laera ...Penalizzazione, adesso, la richiesta ufficiale ha un nuovo verdetto: tutti i dettagli del caso dei bianconeri. In casa, quest'oggi, si aspetta la sentenza ufficiale che stabilirà l'effettiva penalizzazione dei bianconeri.

Juventus, la Procura Figc chiede -11 e 8 mesi di inibizione per le plusvalenze Il Sole 24 ORE

La Procura della FIGC ha chiesto 11 punti di penalizzazione in classifica per la Juventus nell'ambito del nuovo processo per il caso plusvalenze: i bianconeri, attualmente secondi in classifica ...La diretta live e tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale della sentenza Juventus prevista per oggi 22 maggio: la Procura federale ha chiesto 11 punti di penalizzazione per i bianconeri.