Juventus | la Procura federale chiede 11 punti di penalizzazione e 8 mesi di inibizione per Nedved e altri dirigenti

(Di lunedì 22 maggio 2023) È di 11dila nuova richiesta formulata dal capo dellaGiuseppe Chinè contro la Juve nel processo pluvalenze. Chiesti alla Corted’Appello anche 8diper i 7 exbianconeri. Si tratta della terza volta in cui il secondo grado della giustizia sportiva discute il caso: la prima, il 27 maggio 2022, si era chiusa con il proscioglimento di tutti i club coinvolti a iniziare dai bianconeri per l’impossibilità di stabilire un reale parametro di valutazione economica di un giocatore; la seconda, il 20 gennaio 2023 alla luce dei nuovi elementi emersi dall’inchiesta Prisma di Torino, con ladi 15al club e le inibizioni ai ...

Se la corte confermasse le richieste, Juve settima, alle spalle della Roma Si riaprono le aule della giustizia sportiva per la, per l'inchiesta plusvalenze. Lafederale della Figc ha richiesto 11 punti di penalizzazione per il club bianconero. Come cambia la classifica In giornata è attesa la sentenza della ...Se i giudici dovessero accogliere la richiesta dellaFigc, lascivolerebbe a 6 punti dal quarto posto , l'ultimo che garantisce la partecipazione alla Champions . A due giornate ...Mentre l'inchiesta della giustizia ordinaria proseguiva, anche la Figc, attraverso lafederale, aprì un caso plusvalenze deferendo 11 club di calcio: oltre alla, anche Sampdoria, ...

Juventus, caso plusvalenze: la Procura Figc chiede 11 punti di penalizzazione in classifica RaiNews

Nel pomeriggio dopo la chiusura della borsa, salvo rinvii, si dovrebbe conoscere i punti di penalizzazione che la Corte federale d'Appello assegnerà alla Juventus per il caso plusvalenze. La nuova ric ...Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto 11 punti di penalizzazione alla Juventus e 8 mesi di inibizione per i dirigenti tesserati. La richiesta è avvenuta al termine della sua ...