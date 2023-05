Juventus | la Corte Figc toglie 10 punti in classifica Prosciolti i dirigenti

Poteva andare diversamente Il rendimento dei calciatori dellaè stato influenzato da ... Il 21 aprile 2023 il Collegio di garanzia dello sport del Coni aveva rinviato allafederale d'...1 Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico dellaper il cosiddetto 'caso plusvalenze', laFederale d'Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.... Milan in Champions League,a pari punti con la Roma (attualmente in campo) per il sesto posto che vale l'Europa League: così cambia la classifica della Serie A dopo la decisione della...

Plusvalenze, Juve penalizzata di 10 punti: la sentenza della Corte di appello Figc Sky Sport

Dopo alcune dore di camera di consiglio è arrivata l'attesa sentenza. Dieci punti di penalizzazione in classifica alla Juventus. È questa la decisione della Corte federale d'appello della Figc ...La Corte d’Appello della FIGC ha inflitto 10 punti di penalizzazione alla Juventus per il Caso Plusvalenze. La penalizzazione, dunque, non sarà afflittiva per i bianconeri che, in attesa della gara ...