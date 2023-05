Juventus | “Grande amarezza | leggeremo motivazioni per eventuale ricorso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo la penalità di 10 punti inflitta alla, il club ha appena emanato un breve comunicato ufficiale, dove parla proprio della vicenda in questione. Ecco le parole della proprietà. “Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere leper valutare unal Collegio di Garanzia presso il CONI. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscitanel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la ...