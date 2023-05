Juventus | giorno di ordinaria follia | -10 poi il crollo ad Empoli | la Champions League non c’è più

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Da Roma passando ad, lain poche ore dice addio alla prossima. Un lunedì 22 maggio 2023 che rimarrà nell’album degli orrori bianconeri per parecchio tempo: il -10 inflitto dalla Corte Federale d’Appello e il clamoroso tracollo sul campo dell’, di fatto chiudono la stagione bianconera. E pensare che al momento dell’emissione della sentenza, resa nota poco dopo le ore 20, c’era ancora spazio per la qualificazione sul campo: infatti vincendo con, Milan e Udinese sarebbe stato quarto posto aritmetico. Ed invece Milik e compagni si sono sciolti come neve al sole. La giornata era iniziata alle ore 10, in via Campania a Roma, dove da remoto si è tenuta la terza udienza davanti alla Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze. Il procuratore ...