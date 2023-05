Juventus | doppia partita | prima a Roma per le plusvalenze | poi a Empoli con il caso Allegri-Szczesny

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’ un lunedì decisivo e tesissimo quello che lasi appresta a vivere, sospeso tra ladi, nella quale in una condizione di ordinarietà sarebbe potuto arrivare il pass aritmetico per la Champions del prossimo anno con una vittoria, e il processo sulleche poche ore, a, emetterà il nuovo verdetto da parte della Corte d’Appello Figc, che, con tutta probabilità, è pronta a operare di bisturi per dare un senso all’afflittività di cui tanto si parla, spingendo i bianconeri – altro che qualificazione matematica al Castellani, che con un successo arriverebbe sì, ma solo sul campo – fuori dalla zona Champions, probabilmente fuori dall’Europa, non matematicamente già estromessa dalla corsa nelle ultime due giornate ma quasi. Non solo ...

Non dimenticando che oggi la partita della Juventus si gioca fuori dal campo, non mi pare il caso di inserire quella con l'Empoli in una qualsiasi multipla. Anche se voi sapete da soli cosa fare. Io ...Allegri avvisa il club: "Io resto". Poi sulle critiche del portiere post Siviglia: "Parla male l'italiano" La partita odierna è doppia. Ed è certamente più importante quella che si gioca fuori dal cam ...